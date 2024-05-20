"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью

На Львовщине правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая за 5000 долларов организовала незаконное пересечение границы для своего фиктивного мужа. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

Установлено, что за денежное вознаграждение в сумме пять тысяч долларов США подозреваемая, 43-летняя жительница Киевской области, инвалид третьей группы, подыскала военнообязанного мужчину, который намеревался незаконно выехать за границу и заключила с ним фиктивный брак, - говорится в сообщении.

Детали

Злоумышленницу разоблачили оперативники Управления миграционной полиции совместно со следователями отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины, военнослужащими 7 пограничного отряда Государственной пограничной службы, за процессуального руководства Львовской областной прокуратуры.

Таким образом подозреваемая организовала своему фиктивному мужу возможность выехать за пределы государства в условиях военного положения как лицу, которое сопровождает в зарубежной поездке жену с инвалидностью.

17 мая правоохранители задержали женщину во время получения ею средств в сумме пять тысяч долларов США.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала схему продажи фальшивых "консульских" удостоверений уклонистам, для незаконного выезда за границу, задержав трех организаторов, которые изготавливали высококачественные подделки за 10 тыс. долларов.