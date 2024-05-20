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"Шлюб" за 5000 доларів для виїзду за кордон: на Львівщині повідомили про підозру жінці з інвалідністю

"Шлюб" за 5000 доларів для виїзду за кордон: на Львівщині повідомили про підозру жінці з інвалідністю

Київ • УНН

 • 20780 перегляди

Жінка з інвалідністю організувала нелегальний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка за 5000 доларів у Львівській області.

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисницю, яка за 5000 доларів організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.

Встановлено, що за грошову винагороду у сумі п’ять тисяч доларів США підозрювана, 43-річна мешканка Київської області, інвалід третьої групи, підшукала військовозобов’язаного чоловіка, який мав намір незаконно виїхати за кордон та уклала з ним фіктивний шлюб,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зловмисницю викрили оперативники Управління міграційної поліції спільно з слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини, військовослужбовцями 7 прикордонного загону Державної прикордонної служби, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Таким чином підозрювана організувала своєму фіктивному чоловіку можливість виїхати за межі держави в умовах воєнного стану як особі, котра супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю.

17 травня правоохоронці затримали жінку під час одержання нею коштів у сумі п’ять тисяч доларів США.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України викрила та ліквідувала схему продажу фальшивих "консульських" посвідчень ухилянтам, для незаконного виїзду за кордон, затримавши трьох організаторів, які виготовляли високоякісні підробки за 10 тис. доларів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
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