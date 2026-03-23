Брак с иностранцем: какие документы нужны и что стоит учесть
Киев • УНН
Для регистрации брака с иностранцем в ЗАГСе необходимы паспорт, подтверждение законности пребывания и легализованные документы. Повторный брак возможен только после официального расторжения предыдущего.
Регистрация брака с иностранцем в Украине предусматривает не только личное решение пары, но и соблюдение определенных юридических процедур. Для этого необходимо подготовить соответствующий пакет документов и учесть ряд требований. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
Любовь не имеет границ, но регистрация брака с гражданином другого государства – это не только романтика, но и четко определенная юридическая процедура, имеющая определенные особенности. Заявление о регистрации брака жених и невеста могут подать в любой орган ЗАГС
Помимо заявления, нужно подать:
- паспорт/паспортный документ (если есть гражданство нескольких стран, нужно подать все паспортные документы);
- документ, подтверждающий законность пребывания иностранца на территории Украины;
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если он был).
Документы, выданные за границей, обязательно должны быть легализованы. Также их нужно подать вместе с заверенным переводом на украинский язык.
Отмечаем, что женщина и мужчина могут одновременно состоять только в одном браке. Они имеют право на повторный брак только после прекращения предыдущего брака. Сокрытие обстоятельств, препятствующих регистрации брака, или сообщение заведомо ложных сведений, влечет за собой определенные последствия
