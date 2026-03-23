Брак с иностранцем: какие документы нужны и что стоит учесть

Регистрация брака с иностранцем в Украине предусматривает не только личное решение пары, но и соблюдение определенных юридических процедур. Для этого необходимо подготовить соответствующий пакет документов и учесть ряд требований. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Любовь не имеет границ, но регистрация брака с гражданином другого государства – это не только романтика, но и четко определенная юридическая процедура, имеющая определенные особенности. Заявление о регистрации брака жених и невеста могут подать в любой орган ЗАГС - говорится в сообщении.

Помимо заявления, нужно подать:

паспорт/паспортный документ (если есть гражданство нескольких стран, нужно подать все паспортные документы);

документ, подтверждающий законность пребывания иностранца на территории Украины;

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если он был).

Документы, выданные за границей, обязательно должны быть легализованы. Также их нужно подать вместе с заверенным переводом на украинский язык.

Отмечаем, что женщина и мужчина могут одновременно состоять только в одном браке. Они имеют право на повторный брак только после прекращения предыдущего брака. Сокрытие обстоятельств, препятствующих регистрации брака, или сообщение заведомо ложных сведений, влечет за собой определенные последствия - отмечают в министерстве.

