Шлюб з іноземцем: які документи потрібні та що варто врахувати
Київ • УНН
Для реєстрації шлюбу з іноземцем у ДРАЦС потрібні паспорт, підтвердження законності перебування та легалізовані документи. Повторний шлюб можливий лише після офіційного розірвання попереднього.
Реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні передбачає не лише особисте рішення пари, а й дотримання визначених юридичних процедур. Для цього необхідно підготувати відповідний пакет документів та врахувати низку вимог. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.
Кохання не має кордонів, але реєстрація шлюбу із громадянином іншої держави – це не лише романтика, а й чітко визначена юридична процедура, яка має певні особливості. Заяву про реєстрацію шлюбу наречені можуть подати до будь-якого органу ДРАЦС
Окрім заяви, потрібно подати:
- паспорт/ паспортний документ (якщо є громадянство декількох країн, потрібно подати усі паспортні документи);
- документ, що підтверджує законність перебування іноземця на території України;
- документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо він був).
Документи, видані за кордоном, обов’язково мають бути легалізовані. Також їх потрібно подати разом із засвідченим перекладом українською мовою.
Зауважуємо, що жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Вони мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу. Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей, тягне за собою певні наслідки
