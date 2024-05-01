Боррель о расширении ЕС: работа по воссоединению континента не завершена, Украина среди прочих имеет историческую возможность

В 20-ю годовщину крупнейшей волны расширения Европейского Союза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что работа по воссоединению континента еще не завершена, а Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с ЕС, пишет УНН.

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Верховный представитель ЕС в заявлении по случаю 20-й годовщины крупнейшей волны вступления новых стран в блок за всю историю указал, что "это было воссоединение континента, который стремился к свободе всех людей, миру, стабильности и процветанию".

Но наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы это знали до 2022 года, а еще больше знаем сегодня, когда россия ведет агрессивную войну против Украины. В последние годы миллионы европейцев продемонстрировали свою готовность и надежду присоединиться к проекту ЕС. Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС - это трансформационная политика, которая укрепляет безопасность, справедливость и демократию, одновременно повышая уровень жизни европейцев - подчеркнул Боррель.

ЕС и страны-кандидаты, по его словам, "сотрудничают в вопросах безопасности и обороны, чтобы мы могли вместе и лучше противостоять многочисленным геополитическим вызовам". "От будущих государств-членов требуется укреплять свои демократические институты и поддерживать права человека и основные свободы", - добавил он.

"ЕС также работает над самореформированием, готовясь сегодня к Союзу завтрашнего дня. Мы стремимся к не просто большему Союзу, но и к более сильному, способному поддерживать и распространять наши общие ценности по всему миру", - указал Боррель.

"Страны-кандидаты и ЕС имеют историческую возможность построить больший, более глубокий и сильный Европейский Союз", - подытожил глава дипломатии ЕС.

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