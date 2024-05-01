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Боррель про розширення ЄС: робота з возз'єднання континенту не завершена, Україна серед інших має історичну можливість

Боррель про розширення ЄС: робота з возз'єднання континенту не завершена, Україна серед інших має історичну можливість

Київ • УНН

 • 23945 перегляди

У 20-ту річницю найбільшої хвилі вступу до ЄС глава дипломатії ЄС Жозе Боррель заявив, що робота з возз'єднання континенту ще не завершена, а Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія мають історичну можливість міцно пов'язати своє майбутнє з ЄС, зміцнивши безпеку, правосуддя, демократію і рівень життя.

У 20-ту річницю найбільшої хвилі розширення Європейського Союзу очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що робота з возз'єднання континенту ще не завершена, а Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія мають історичну можливість міцно пов'язати своє майбутнє з ЄС, пише УНН.

Деталі

Верховний представник ЄС у заяві з нагоди 20-ї річниці найбільшої хвилі вступу нових країн до блоку за всю історію вказав, що "це було возз’єднання континенту, який прагнув свободи всіх людей, миру, стабільності та процвітання".

Але наша робота з возз'єднання континенту не завершена. Ми це знали до 2022 року, а ще більше знаємо сьогодні, коли росія веде агресивну війну проти України. Останніми роками мільйони європейців продемонстрували свою готовність і надію приєднатися до проекту ЄС. Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія мають історичну можливість міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом. Розширення ЄС – це трансформаційна політика, яка зміцнює безпеку, справедливість і демократію, одночасно підвищуючи рівень життя європейців

- наголосив Боррель.

ЄС і країни-кандидати, з його слів, "співпрацюють у питаннях безпеки та оборони, щоб ми могли разом і краще протистояти численним геополітичним викликам". "Від майбутніх держав-членів вимагається зміцнювати свої демократичні інституції та підтримувати права людини та основні свободи", - додав він.

"ЄС також працює над самореформуванням, готуючись сьогодні до Союзу завтрашнього дня. Ми прагнемо не просто більшого Союзу, але й більш сильного, здатного підтримувати та поширювати наші спільні цінності по всьому світу", - вказав Боррель.

"Країни-кандидати та ЄС мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський Союз", - підсумував голова дипломатії ЄС.

"Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи": Стефанішина закликала ЄС ухвалити переговорні рамки у червні01.05.24, 13:19 • 18003 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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