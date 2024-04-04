Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

То, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, связано с агрессией россии против Украины, и недавнее вето рф в Совете Безопасности ООН по контролю над баллистическими ракетами КНДР показывает, насколько близко россия и Северная Корея сотрудничают, чтобы обеспечить оружие для атаки на Украину. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытию в штаб-квартиру НАТО на заседание с министрами Новой Зеландии, Австралии, Японии и Южной Кореи, пишет УНН.

Сегодня мы будем принимать коллег, друзей из Индо-Тихоокеанского региона. То, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, также связано с агрессией россии против Украины. Недавнее вето россии в ООН на контроль над северокорейскими баллистическими ракетами показывает, насколько близки между собой россия и Северная Корея и как они сотрудничают, чтобы обеспечить оружие, чтобы атаковать Украину. Мы поговорим об этом - указал Боррель.

Верховный представитель ЕС сообщил о встрече накануне с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, "который объяснил мне ситуацию на фронте". "Нам необходимо увеличить нашу поддержку, чтобы делать больше и быстрее. Мы сделали много, но этого явно недостаточно", - отметил Боррель.

"россия уничтожает гражданские объекты. Она пытается выбить электроэнергию всем украинцам. Она убивает людей, разрушает инфраструктуру. Это свидетельствует лишь об одном: мы должны и в дальнейшем поддерживать Украину, больше для того, чтобы защитить мирное население и предоставить украинцам способности противостоять агрессии", - сказал главный дипломат ЕС.

"Важно, чтобы мы посмотрели на то, что происходит в трех местах мира: Черное море - сценарий агрессии россии против Украины, Красное море, где я одобрил развертывание военно-морской миссии, и Южно-Китайское море. Эти три места являются горячими точками мира", - отметил Боррель.

Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"