Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
novaya-zelandiyaНовая Зеландия
natoNATO
krasnoe-moreКрасное море
avstraliyaАвстралия
yuzhno-kitaiskoe-moreЮжно-Китайское море
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
severnaya-koreyaСеверная Корея
khosep-borrelЖозеп Боррель
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
chyornoe-moreЧерное море
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  384 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  1983 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  47669 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  55249 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  72090 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  134292 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133923 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133383 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117219 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  163884 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Новости по теме
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

  •  10226 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

  •  9416 просмотра
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

  •  11381 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

  •  10558 просмотра
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

  •  12100 просмотра
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

  •  9969 просмотра
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

  •  10152 просмотра
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

  •  9037 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

  •  10737 просмотра
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

  •  11810 просмотра

Популярные

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

  •  129280 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

  •  122696 просмотра
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

  •  116793 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

  •  103203 просмотра
Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

  •  112889 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  163884 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  241589 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  246257 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  279557 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  548416 просмотра

Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Вето России на контроль над баллистическими ракетами Северной Кореи и их сотрудничество в предоставлении оружия для нападения на Украину свидетельствует о тесных связях между россией и Северной Кореей на фоне российской агрессии против Украины, указывает Боррель.

Война •   •  10226 просмотра
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.

Общество •   •  9416 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Президент Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудил ситуацию на фронте, закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Война •   •  11381 просмотра
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Министр иностранных дел Румынии отметил настоятельную необходимость сохранения решительной поддержки евроатлантического пути Украины, заявив, что Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.

политика •   •  10558 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предложение НАТО выделить 100 миллиардов евро на военную помощь Украине "стоящим рассмотрения", подчеркнув при этом необходимость избегать дублирования обязанностей и учитывать национальные взносы, уже сделанные Украине.

Война •   •  12100 просмотра
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП на фоне полномасштабной войны России в Украине.

Новости Мира •   •  9969 просмотра
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Немецкий чиновник был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над украинскими мальчиками-беженцами в возрасте 9 и 11 лет, угрозы депортацией и изготовление детской порнографии.

Криминал и ЧП •   •  10152 просмотра
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

В марте 2024 года НАПК составило административные протоколы в отношении судьи райсуда Черновицкой области, а также бывшего заместителя председателя Национальной полиции. Кроме того, по материалам НАПК суды признали виновными народного депутата Александра Дубинского за нарушение этических норм, а бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева оштрафовали и конфисковали подарок по материалам НАПК.

Криминал и ЧП •   •  9037 просмотра
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Еще один вестибюль, выходящий на улицу Архитектора Городецкого на станции метро "Крещатик" в Киеве, будет открыт 4 апреля в 17:00.

Общество •   •  10737 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников по НАТО немедленно предоставить больше систем противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты, и, по сообщениям, указал, что союзники договорились определить и направить дополнительные системы противовоздушной обороны в Украину, чтобы помочь защитить ее небо.

Война •   •  11810 просмотра
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"