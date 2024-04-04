Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"

Массовые удары против украинской критической энергетической инфраструктуры только укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины. Страны Европейского будут делать больше и быстрее, чтобы помочь Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

Детали

Как сообщается, Кулеба с Боррелем обсудили последние события в войне россии против Украины, в том числе недавние массовые удары против украинской критической энергетической инфраструктуры.

Боррель подчеркнул, что "эти варварские удары только укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины". Он отметил, что ЕС и страны-члены "будут делать больше и быстрее", чтобы поддержать Украину. По словам Борреля, боны будут предоставлять боеприпасы через недавно согласованный Фонд помощи Украине объемом 5 миллиардов евро на этот год в рамках Европейского фонда мира.

Высокий представитель также подтвердил поддержку ЕС Формулы мира Украины - единой всеобъемлющей основы для справедливого мира в соответствии с Уставом ООН, а также проведение Саммита мира с широким международным участием.

Он пригласил Кулебу принять участие в следующем Совете иностранных дел 22 апреля в Люксембурге вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины и лучше скоординировать поддержку со стороны ЕС и стран-членов.

Высокий представитель также пригласил Украину принять участие в оборонно-промышленном форуме ЕС-Украина, который состоится 6 мая в Брюсселе.

Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба