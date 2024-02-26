Более 90% украинских предприятий возвращаются к довоенным мощностям - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что более 90% украинских предприятий возобновили работу и возвращаются к довоенному уровню производства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня более 90% украинских предприятий возобновили свою работу и возвращаются к довоенным мощностям. Об этом премьер сказал во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.
Детали
По его словам, большой вклад в устойчивость Украины в два года полномасштабной войны конечно внесли Силы обороны, но это и результат самоотверженной работы украинского бизнеса.
Когда после вторжения экономика упала на 30%, многие эксперты пророчили нам катастрофу. Но так же, как и на поле боя эксперты недооценили украинскую армию в тылу, недооценили украинских предпринимателей
Он отметил, что более 90% украинских предприятий уже возобновили свою работу и возвращаются к довоенным мощностям. При этом наибольшие темпы восстановления демонстрируют такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, внутренняя торговля, перерабатывающая промышленность.
Напомним
С сегодняшнего дня в Украине стартует платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государством и украинскими предпринимателями.
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Более 90% украинских предприятий возвращаются к довоенным мощностям - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что более 90% украинских предприятий возобновили работу и возвращаются к довоенному уровню производства.
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