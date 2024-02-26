Более 90% украинских предприятий возвращаются к довоенным мощностям - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня более 90% украинских предприятий возобновили свою работу и возвращаются к довоенным мощностям. Об этом премьер сказал во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

Детали

По его словам, большой вклад в устойчивость Украины в два года полномасштабной войны конечно внесли Силы обороны, но это и результат самоотверженной работы украинского бизнеса.

Когда после вторжения экономика упала на 30%, многие эксперты пророчили нам катастрофу. Но так же, как и на поле боя эксперты недооценили украинскую армию в тылу, недооценили украинских предпринимателей - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что более 90% украинских предприятий уже возобновили свою работу и возвращаются к довоенным мощностям. При этом наибольшие темпы восстановления демонстрируют такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, внутренняя торговля, перерабатывающая промышленность.

Напомним

С сегодняшнего дня в Украине стартует платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государством и украинскими предпринимателями.

Бизнес в Донецкой области в войну: 337 предприятий понесли убытки на более чем 4 миллиарда гривен