Понад 90% українських підприємств повертаються до довоєнних потужностей - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що понад 90% українських підприємств відновили роботу і повертаються до довоєнного рівня виробництва.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей. Про це прем’єр сказав під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.
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За його словами, великий вклад в стійкість України в два роки повномасштабної війни звісно внесли Сили оборони, але це й результат самовідданої роботи українського бізнесу.
Коли після вторгнення економіка впала на 30%, багато хто з експертів пророкував нам катастрофу. Але так само, як і на полі бою експерти недооцінили українську армію в тилу, недооцінили українських підприємців
Він зазначив, що понад 90% українських підприємств вже відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей. При цьому найбільші темпи відновлення демонструють такі галузі, як будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля, переробна промисловість.
Нагадаємо
Від сьогодні в Україні стартує платформа "Зроблено в Україні", яка має стати майданчиком для діалогу між держави та українськими підприємцями.
Бізнес на Донеччині у війну: 337 підприємств зазнали збитків на понад 4 мільярди гривень 23.02.24, 17:44 • 26568 переглядiв