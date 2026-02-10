$43.030.02
Более 9 млн грн убытков электроснабжающей компании: на Житомирщине разоблачены подпольные майнинг-фермы в двух районах области

Киев • УНН

 • 460 просмотра

На Житомирщине разоблачены подпольные майнинг-фермы, нанесшие более 9 млн грн убытков электроснабжающей компании. 41-летний киевлянин использовал "вне счетчика" более 1,15 млн кВт/ч электроэнергии.

Более 9 млн грн убытков электроснабжающей компании: на Житомирщине разоблачены подпольные майнинг-фермы в двух районах области

Житомирские полицейские разоблачили подпольные майнинг-фермы в двух районах области, которые нанесли более девяти миллионов гривен убытков электроснабжающей компании. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Фигурант схемы, стремясь увеличить прибыль от собственного криптопредприятия, использовал "вне счетчика" более 1,15 миллиона кВт/ч электроэнергии на Житомирщине. Сейчас 41-летнему киевлянину сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении.

В отделе коммуникации полиции Житомирской области рассказали, что правоохранители установили причастность 41-летнего киевлянина к краже электроэнергии для создания виртуальных активов в Житомире.

В ходе досудебного расследования также было установлено, что в течение нескольких лет мужчина занимался майнингом криптовалюты еще и на Бердичевщине.

Следователи установили, что преступную деятельность фигурант начал еще в 2021 году. Тогда он организовал криптоферму в собственном доме в Ружинской общине: разместил специальное оборудование и подключил его к имеющейся электросети.

В течение почти четырех лет мужчина создавал криптовалюту, а за электроэнергию платил как обычный бытовой потребитель.

В течение 2021–2025 годов он незаконно использовал около 1,15 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Полицейские выяснили, что в 2024 году мужчина арендовал промышленное помещение на окраине Житомира и получил доступ к трансформаторной подстанции с необходимой мощностью.

Чтобы уменьшить расходы на электроэнергию и увеличить доходы, предприниматель самовольно оборудовал счетчик специальным устройством, которое позволяло дистанционно блокировать процесс учета потребленной электроэнергии и искажало процесс обработки информации поставщиком услуг

- добавили правоохранители.

Аналогичным устройством в марте 2025 года он оборудовал счетчик и на криптоферме в Ружинской общине.

Установлено, что с октября 2024 года по июнь 2025 года фигурант похитил более 400 тысяч кВт/ч электроэнергии.

После получения выводов экспертных исследований и проведения необходимых процессуальных действий следователи Житомирского районного управления полиции №1 инкриминировали фигуранту хищение электрической энергии, что нанесло ущерб в крупных размерах и т.д.

Также ему инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. По всем фактам мужчине сообщено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается. Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Ольга Розгон

