Понад 9 млн грн збитків електропостачальній компанії: на Житомирщині викрито підпільні майнінг-ферми у двох районах області

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
15:55 • 1726 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 9482 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 14550 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 12437 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 17670 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16222 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26517 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35089 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30764 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28031 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.8м/с
65%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 9692 перегляди
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 6930 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 18480 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 13367 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 6850 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 7102 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 17670 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 13497 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 35257 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 43239 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Мілан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 18156 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 19842 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 19861 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45948 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47866 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Понад 9 млн грн збитків електропостачальній компанії: на Житомирщині викрито підпільні майнінг-ферми у двох районах області

Київ • УНН

 • 66 перегляди

На Житомирщині викрито підпільні майнінг-ферми, що завдали понад 9 млн грн збитків електропостачальній компанії. 41-річний киянин використовував "поза лічильником" понад 1,15 млн кВт/год електроенергії.

Понад 9 млн грн збитків електропостачальній компанії: на Житомирщині викрито підпільні майнінг-ферми у двох районах області

Житомирські поліцейські викрили підпільні майнінг-ферми у двох районах області, які завдали понад дев'ять мільйонів гривень збитків електропостачальній компанії. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Фігурант схеми, прагнучи збільшити прибуток від власного криптопідприємства, використав "поза лічильником" понад 1,15 мільйона кВт/год електроенергії на Житомирщині. Нині 41-річному киянину повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України

- йдеться у повідомленні.

У відділі комунікації поліції Житомирської області розповіли, що правоохоронці встановили причетність 41-річного киянина до крадіжки електроенергії для створення віртуальних активів у Житомирі.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що впродовж кількох років чоловік займався майнінгом криптовалюти ще й на Бердичівщині.

Слідчі встановили, що злочинну діяльність фігурант розпочав ще у 2021 році. Тоді він організував криптоферму у власному будинку в Ружинській громаді: розмістив спеціальне обладнання та під'єднав його до наявної електромережі.

Впродовж майже чотирьох років чоловік створював криптовалюту, а за електроенергію сплачував як звичайний побутовий споживач.

Упродовж 2021–2025 років він незаконно використав близько 1,15 мільйона кВт/год електроенергії.

Поліцейські з'ясували, що у 2024 році чоловік орендував промислове приміщення на околиці Житомира та отримав доступ до трансформаторної підстанції з необхідною потужністю.

Щоб зменшити витрати на електроенергію та збільшити прибутки, підприємець самовільно обладнав лічильник спеціальним пристроєм, який дозволяв дистанційно блокувати процес обліку спожитої електроенергії та спотворював процес обробки інформації постачальником послуг

- додали правоохоронці.

Аналогічним пристроєм у березні 2025 року він обладнав лічильник і на криптофермі в Ружинській громаді.

У Запоріжжі викрили три шахрайські call-центри: понад 50 потерпілих і майже 4 млн грн збитків06.02.26, 14:57 • 3055 переглядiв

Встановлено, що з жовтня 2024 року по червень 2025 року фігурант викрав понад 400 тисяч кВт/год електроенергії.

Після отримання висновків експертних досліджень та проведення необхідних процесуальних дій слідчі Житомирського районного управління поліції №1 інкримінували фігуранту викрадення електричної енергії, що завдало шкоди у великих розмірах тощо.

Також йому інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. За всіма фактами чоловіку повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває. Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

ДБР повідомило про нову підозру у справі щодо виведення активів харківського банку на понад 200 млн грн10.02.26, 15:30 • 2578 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Національна поліція України
Житомирська область
Україна
Житомир
Київ