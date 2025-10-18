Более 70 столкновений с начала суток: враг снова пытался прорвать позиции ВСУ на Покровском направлении

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 8952 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
09:59 • 14901 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
08:50 • 14877 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 34282 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 58525 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 43427 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 46454 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 35940 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25254 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22519 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
68%
749мм
Популярные новости
В России зарплаты заключенных превысили доходы учителей - СВР18 октября, 04:33 • 6976 просмотра
Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с ТрампомPhoto18 октября, 05:37 • 10721 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 18172 просмотра
Полет до 5000 км: СМИ раскрыли возможный маршрут путина на саммит с Трампом в БудапештеPhoto18 октября, 07:14 • 4330 просмотра
ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США18 октября, 07:59 • 12421 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 82607 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 106520 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 132545 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 97756 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 122536 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кир Стармер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 18217 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 32805 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 39867 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 68077 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 115249 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Более 70 столкновений с начала суток: враг снова пытался прорвать позиции ВСУ на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 74 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 18.10.2025. На Покровском направлении Силы обороны отбили 31 попытку прорыва врага.

Более 70 столкновений с начала суток: враг снова пытался прорвать позиции ВСУ на Покровском направлении

Помимо 74 столкновений на разных участках фронта, враг бил по громадам приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.10.2025 относительно российского вторжения.

На Покровском направлении вс рф совершили 31 попытку потеснить защитников Украины с занимаемых позиций. Речь идет о столкновениях в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили все атаки противника.  

Относительно других районов фронта:

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила одну атаку вблизи населенного пункта Новый Мир. Пять вражеских атак отбили Силы обороны на Славянском направлении.

Агрессор проявлял активность в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.  

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Новогригоровка и Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару подвергся населенный пункт Долинка.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное, также нанес авиаудар по Степногорску.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Отрадокаменка.  

Напомним

Игорь Тележников

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область