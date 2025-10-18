Более 70 столкновений с начала суток: враг снова пытался прорвать позиции ВСУ на Покровском направлении
Генштаб ВСУ сообщил о 74 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 18.10.2025. На Покровском направлении Силы обороны отбили 31 попытку прорыва врага.
Помимо 74 столкновений на разных участках фронта, враг бил по громадам приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.10.2025 относительно российского вторжения.
На Покровском направлении вс рф совершили 31 попытку потеснить защитников Украины с занимаемых позиций. Речь идет о столкновениях в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили все атаки противника.
Относительно других районов фронта:
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила одну атаку вблизи населенного пункта Новый Мир. Пять вражеских атак отбили Силы обороны на Славянском направлении.
Агрессор проявлял активность в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Новогригоровка и Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару подвергся населенный пункт Долинка.
На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное, также нанес авиаудар по Степногорску.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Отрадокаменка.