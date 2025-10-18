$41.640.00
Понад 70 зіткнень з початку доби: ворог знову намагався прорвати позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 74 бойових зіткнення на фронті станом на 16:00 18.10.2025. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 31 спробу прориву ворога.

Понад 70 зіткнень з початку доби: ворог знову намагався прорвати позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Крім 74 зіткнень на різних ділянках фронту, ворог бив по громадам прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей.

Передає УНН із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

Деталі

Оперативна інформація станом на 16:00 18.10.2025 щодо російського вторгнення.

На Покровському напрямку зс рф здійснили 31 спробу потіснити захисників України з займаних позицій. Ідеться про зіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.

Сили оборони стримують натиск та відбили всі атаки противника.  

Щодо інших районів фронту:

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила одну атаку поблизу населеного пункту Новий Мир. П’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку.

Агресор проявляв активність у районах населених пунктів Ямпіль та Дронівка.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.  

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще два бойових зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару зазнав населений пункт Долинка.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове, також завдав авіаудару по Степногірську.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Одрадокам’янка.  

Нагадаємо

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область