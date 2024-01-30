Более 30 команд и более 400 разработчиков: в Минобороны подвели итоги первого хакатона "Наступление машин"

Министерство обороны Украины провело первый хакатон "Наступление машин" для совершенствования беспилотных систем на фронте. Об этом со ссылкой на Минобороны, передает УНН.

Детали

Мероприятие проходило в течение 28-29 января. Оно объединило более 450 разработчиков, инженеров и изобретателей, которые создают новаторские решения для решения различных военных задач.

В рамках Хакатона 32 команды представили свои проекты членам жюри - экспертам из военных структур и цифровых технологий.

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Беспилотные системы меняют ход войны: именно на дроны приходится большинство потерь в армии врага. Хакатон "Наступление машин" - это площадка для того, чтобы мы быстрее внедряли инновационные решения на передовой и могли эффективно защищать наши территории - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что работа со всеми участниками Хакатона продолжается. По результатам оценок жюри выберут 12 победителей, которые получат финансовую поддержку от D3 Venture Capital Firm и Kyiv School of Economics для реализации своих разработок.

Дополнение

Управляющий менеджер компании D3 Venture Capital Firm Эвелин Бучацкий отмечает, что Хакатон демонстрирует огромное развитие miltech в Украине.

Влияние этого события проявится в достижениях в робототехнике и многих других критических сферах, которые облегчат ведение боевых действий для военных - уверена Эвелин Бучацкий

Также руководитель defence tech кластера Brave 1 Наталья Кушнерская отметила, что Россия значительно превосходит Украину в живой силе, поэтому ВСУ воюют умом, используя неординарные технологические разработки.

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Хакатон продемонстрировал, что мы можем генерировать эффективные решения даже в сжатые сроки. Да, безусловно, все они требуют доработки, однако это те решения, которые вскоре точно усилят наших военных - подчеркнула Кушнерская.

Справочно

Хакатон "Наступление машин" реализован по инициативе Министерства обороны Украины. Соорганизаторами мероприятия являются Генеральный штаб ВСУ, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и defence tech кластер Brave1.

Напомним

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке недавно заявил, что украинские военные все чаще испытывают новые беспилотники, среди которых боевой дрон с пулеметом и наземный дрон-камикадзе.