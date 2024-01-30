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Понад 30 команд та більш як 400 розробників: у Міноборони підбили підсумки першого хакатону "Наступ машин"

Понад 30 команд та більш як 400 розробників: у Міноборони підбили підсумки першого хакатону "Наступ машин"

Київ • УНН

 • 74734 перегляди

Міністерство оборони України провело перший Хакатон з удосконалення безпілотних систем на фронті, який об'єднав понад 450 розробників, інженерів та винахідників, що створили інноваційні рішення для вирішення різноманітних військових проблем.

Міністерство оборони України провело перший хакатон "Наступ машин" для вдосконалення безпілотних систем на фронті. Про це з посиланням на Міноборони, передає УНН.

Деталі 

Захід відбувався протягом 28-29 січня. Він об'єднав понад 450 розробників, інженерів та винахідників, які створюють новаторські рішення для розв'язання різноманітних військових завдань.

В рамках Хакатону 32 команди презентували свої проєкти членам журі — експертам з військових структур та цифрових технологій. 

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Безпілотні системи змінюють хід війни: саме на дрони припадає більшість втрат в армії ворога. Хакатон "Наступ машин" — це майданчик для того, щоб ми швидше впроваджували інноваційні рішення на передовій і могли ефективно захищати наші території

- зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що робота з усіма учасниками Хакатону продовжується. За результатами оцінок журі оберуть 12 переможців, які отримають фінансову підтримку від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для реалізації своїх розробок. 

Доповнення

Керуюча менеджерка компанії D3 Venture Capital Firm Евелін Бучацький наголошує, що Хакатон демонструє величезний розвиток miltech в Україні.

Вплив цієї події проявиться в досягненнях у робототехніці та багатьох інших критичних сферах, що полегшать ведення бойових дій для військових

- впевнена Евелін Бучацький

Також керівниця defence tech кластеру Brave 1 Наталя Кушнерська зауважила, що росія значно переважає Україну у живій силі, тож ЗСУ воюють розумом, використовуючи неординарні технологічні розробки.

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Хакатон продемонстрував, що ми можемо генерувати ефективні рішення навіть у стислі терміни. Так, безумовно, усі вони потребують доопрацювання, проте це ті рішення, які невдовзі точно посилять наших військових

– наголосила Кушнерська.

Довідково

Хакатон "Наступ машин" реалізований за ініціативи Міністерства оборони України. Співорганізаторами заходу є Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості і defence tech кластер Brave1.

Нагадаємо

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке нещодавно заявив, що українські військові все частіше випробовують нові безпілотники, серед яких бойовий дрон з кулеметом та наземний дрон-камікадзе.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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