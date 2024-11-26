Более 23 тысяч мужчин-"студентов" в возрасте 30+ отчислено из украинских вузов - МОН

Из украинских высших учебных заведений за апрель-август отчислено 23 448 соискателей образования мужского пола в возрасте 30+, сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в Facebook, пишет УНН.

Детали

"За период апрель-август 2024 г. из высших учебных заведений Украины отчислено 23 448 соискателей образования мужского пола в возрасте 30+. Причины отчисления-неуспеваемость, неявка на занятиях, прочее. Непосредственно по результатам проверок ГСКО отчислено 5805 соискателей, остальные - по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов", - отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Он назвал "очевидным", что "отчисленные - это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей".

"По представлению ГСКО Национальная полиция Украины открыла 8 уголовных производств в отношении должностных лиц высших учебных заведений. Это данные ГСКО. А на самом деле таких производств (к сожалению) больше", - указал Винницкий.

Также, по его словам, МОН лишил целый ряд высших учебных заведений их лицензий на осуществление образовательной деятельности. "География случаев очень широкая: от Запорожья до Ужгорода, от Николаева до Львова. Мы продолжаем борьбу с недобропорядочными дельцами, которые дискредитируют высшее образование своими фейковыми "заведениями", которые в 2023-2024 массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно в возрасте 30+ и часто в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия".