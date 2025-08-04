Более 1000 военных, танк и ракеты: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за последние сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки, 3 августа, российская армия потеряла 1010 военнослужащих и десятки единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 04.08.2025 ориентировочно составляют 1057140 человек ликвидировано.
За прошедшие сутки, 3 августа, российская армия в войне против Украины потеряла 1010 военнослужащих и десятки единиц техники и вооружения. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1057140 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 11069 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23079 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 31053 (+28)
- РСЗО ‒ 1452 (0)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49451 (+77)
- крылатые ракеты ‒ 3553 (+1)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57244 (+85)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
За сутки, 3 августа, на фронте произошло 153 боевых столкновения. Силы обороны отбили 38 атак на Покровском направлении и 25 на Лиманском, сдерживая наступление врага.
Российские войска достигли незначительного продвижения на Лиманском и Покровском направлениях. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к востоку от Лимана и в районе Новоукраинки.
В то же время аналитический проект DeepState зафиксировал снижение интенсивности штурмовых действий России со 186 до 155 в сутки. Враг теперь штурмует меньшими группами, используя скрытые действия или показательные атаки.
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