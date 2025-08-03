Від початку цієї доби на фронті – 153 бойових зіткнення: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

З початку доби, 3 серпня на російсько-українському фронті відбулося 153 боєзіткнення, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 38 разів, на Лиманському – 25. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму вечірньому звіті від 03.08.2025р., передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацію станом на 22:00, на фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані бомби, здійснив 903 удари дронами-камікадзе та 3011 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще чотири бойові зіткнення тривають. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Ворог дев’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку – у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки, в напрямку Серебрянки та Сіверська. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

Наші війська відбили сім атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 67 та поранили 21 окупанта на цьому напрямку, знищили два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, два мотоцикли та ворожу гармату - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найскладнішу ситуацію на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог застосовує тактику "тотального просочування", але диверсійні групи знешкоджуються.

України посилює виробництво власної зброї для боротьби з росією на тлі невизначеної політики Трампа - ЗМІ