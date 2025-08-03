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С начала этих суток на фронте – 153 боевых столкновения: жарче всего на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 108 просмотра

За сутки 3 августа на фронте произошло 153 боевых столкновения. Украинские войска отбили 38 атак на Покровском направлении и 25 на Лиманском, сдерживая наступление врага.

С начала этих суток на фронте – 153 боевых столкновения: жарче всего на Покровском и Лиманском направлениях

С начала суток, 3 августа, на российско-украинском фронте произошло 153 боестолкновения, в частности, на Покровском направлении россияне атаковали 38 раз, на Лиманском – 25. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своем вечернем отчете от 03.08.2025 г., передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.

Противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применив одну ракету и сбросив 82 управляемые бомбы, совершил 903 удара дронами-камикадзе и 3011 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь вражеских штурмов в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

Враг девять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении – в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 25 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григоровки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника вблизи Григоровки, в направлении Серебрянки и Северска. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

Наши войска отбили семь атак вблизи Часового Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман. Бои не утихают до сих пор в двух локациях.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 67 и ранили 21 оккупанта на этом направлении, уничтожили два автомобиля и один мотоцикл. Кроме того, значительно повредили одну боевую бронированную машину, два мотоцикла и вражескую пушку

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малеевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Херсон, Новоандреевка и Львово.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о самой сложной ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг применяет тактику "тотального просачивания", но диверсионные группы обезвреживаются.

Украина наращивает производство собственного оружия для борьбы с Россией на фоне неопределенной политики Трампа - СМИ03.08.25, 17:11 • 3210 просмотров

Вита Зеленецкая

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Гуляйполе
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