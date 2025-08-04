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росіяни просунулися на Лиманському та Покровському напрямках - карти ISW

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Російські війська досягли незначного просування на Лиманському та Покровському напрямках, згідно з аналітичним звітом ISW. Геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на схід від Лиману та в районі Новоукраїнки.

росіяни просунулися на Лиманському та Покровському напрямках - карти ISW

російські війська, ймовірно, досягли незначного просування на Лиманському напрямку та в районі Покровська. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Інституті вивчення війни, геолокаційні кадри свідчать про те, що нещодавно росіяни просунулись на схід від Лиману.

Водночас, українські військові наступали в центрі Рідкодуба - на північ від Лимана. Російські війська атакували на північний захід від Лиману в напрямку Середнього та Шандриголового, на північ від Лиману біля Карпівки, на схід від Лиману біля Торського та на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу 2 і 3 серпня.

На Покровському напрямку геолокаційні кадри свідчать, що війська рф просунулися в районі Новоукраїнки, на південь від Покровська, а також здійснювали наступальні дії поблизу самого міста та на його північних околицях.

Нагадаємо, за словами Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Олександра Сирського, найбільш складна ситуація зараз на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення ключових агломерацій, шукають слабкі місця в обороні та одночасно штурмують на кількох напрямках.

російські війська зменшили інтенсивність штурмів та змінили тактику на фронті - DeepState03.08.25, 23:08 • 3318 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Інститут вивчення війни
Олександр Сирський
Україна