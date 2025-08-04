россияне продвинулись на Лиманском и Покровском направлениях - карты ISW

российские войска, вероятно, достигли незначительного продвижения на Лиманском направлении и в районе Покровска. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Как сообщили в Институте изучения войны, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что недавно россияне продвинулись к востоку от Лимана.

В то же время, украинские военные наступали в центре Редкодуба - к северу от Лимана. Российские войска атаковали к северо-западу от Лимана в направлении Среднего и Шандриголового, к северу от Лимана возле Карповки, к востоку от Лимана возле Торского и к юго-востоку от Лимана в районе Серебрянского леса 2 и 3 августа.

На Покровском направлении геолокационные кадры свидетельствуют, что войска РФ продвинулись в районе Новоукраинки, к югу от Покровска, а также осуществляли наступательные действия вблизи самого города и на его северных окраинах.

Напомним, по словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала Александра Сырского, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата ключевых агломераций, ищут слабые места в обороне и одновременно штурмуют на нескольких направлениях.

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