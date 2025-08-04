россияне продвинулись на Лиманском и Покровском направлениях - карты ISW

$41.710.00
47.750.00
ukenru
3 августа, 10:28 • 13792 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 133042 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 219876 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 111043 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 171878 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 368166 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 314308 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 135013 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 114341 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 208793 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.2м/с
80%
749мм
Популярные новости
Почти 40 боев на Покровском направлении, также враг давит на ряд городков, в частности Новохатское и Запорожье - Генштаб3 августа, 16:26 • 4382 просмотра
Пришлось отстреливаться: военные ТЦК в Николаевской области подверглись нападению со стороны местных жителей3 августа, 17:02 • 14308 просмотра
В Германии лидер ХСС Маркус Зёдер выступает за прекращение выплат беженцам из Украины3 августа, 17:25 • 3874 просмотра
Гражданин Украины арестован за повреждение инфраструктуры водоснабжения в польском городе3 августа, 18:18 • 10532 просмотра
Советник президента США обвинил Индию в финансировании войны России против Украины через закупку российской нефти3 августа, 20:15 • 10060 просмотра
публикации
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 107294 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 133026 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 368152 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 194980 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 314298 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Рустем Умеров
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 219859 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 88516 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 125486 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 138953 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 211928 просмотра
Актуальное
M1 Abrams
Boeing AH-64 Apache
MIM-104 Patriot
Эль-Паис
FAB-250

россияне продвинулись на Лиманском и Покровском направлениях - карты ISW

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Российские войска достигли незначительного продвижения на Лиманском и Покровском направлениях, согласно аналитическому отчету ISW. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к востоку от Лимана и в районе Новоукраинки.

россияне продвинулись на Лиманском и Покровском направлениях - карты ISW

российские войска, вероятно, достигли незначительного продвижения на Лиманском направлении и в районе Покровска. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Как сообщили в Институте изучения войны, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что недавно россияне продвинулись к востоку от Лимана.

В то же время, украинские военные наступали в центре Редкодуба - к северу от Лимана. Российские войска атаковали к северо-западу от Лимана в направлении Среднего и Шандриголового, к северу от Лимана возле Карповки, к востоку от Лимана возле Торского и к юго-востоку от Лимана в районе Серебрянского леса 2 и 3 августа.

На Покровском направлении геолокационные кадры свидетельствуют, что войска РФ продвинулись в районе Новоукраинки, к югу от Покровска, а также осуществляли наступательные действия вблизи самого города и на его северных окраинах.

Напомним, по словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала Александра Сырского, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата ключевых агломераций, ищут слабые места в обороне и одновременно штурмуют на нескольких направлениях.

Российские войска уменьшили интенсивность штурмов и изменили тактику на фронте - DeepState03.08.25, 23:08 • 3332 просмотра

Вита Зеленецкая

Война
Институт изучения войны
Александр Сырский
Украина