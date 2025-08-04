Понад 1000 військових, танк та ракети: Генштаб ЗСУ оновив втрати рф за останню добу

Впродовж минулої доби, 3 серпня російська армія на війні проти України втратила 1010 військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Си України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1057140 (+1010) осіб ліквідовано

танків ‒ 11069 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23079 (+8)

артилерійських систем ‒ 31053 (+28)

РСЗВ ‒ 1452 (0)

засоби ППО ‒ 1203 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49451 (+77)

крилаті ракети ‒ 3553 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57244 (+85)

спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За добу, 3 серпня на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 38 атак на Покровському напрямку та 25 на Лиманському, стримуючи наступ ворога.

Російські війська досягли незначного просування на Лиманському та Покровському напрямках. Геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на схід від Лиману та в районі Новоукраїнки.

Водночас аналітичний проєкт DeepState зафіксував зниження інтенсивності штурмових дій росії з 186 до 155 на добу. Ворог тепер штурмує меншими групами, використовуючи приховані дії або показові атаки.

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