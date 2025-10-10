$41.400.09
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 4700 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 18083 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 39759 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 39752 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41569 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 67964 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 62884 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28134 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23142 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Бои на фронте: за сутки – более 240 столкновений, враг выпустил более 160 авиабомб и 4 тысячи дронов-камикадзе – Генштаб

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений, враг сбросил 161 управляемую авиабомбу и применил 4252 дрона-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжаются на восточных направлениях, в частности на Покровском направлении произошло 72 атаки.

Бои на фронте: за сутки – более 240 столкновений, враг выпустил более 160 авиабомб и 4 тысячи дронов-камикадзе – Генштаб

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на всех направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по состоянию на 8:00 10 октября. Об этом пишет УНН.

Детали

Российская армия нанесла 71 авиаудар, сбросив 161 управляемую авиабомбу по позициям украинских подразделений и мирным населенным пунктам. Для поражения целей противник применил 4252 дрона-камикадзе и совершил более 4100 артобстрелов, около сотни из которых – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационные удары попали районы Подлимана на Харьковщине, Славянска и Краматорска на Донетчине, а также Запорожье. В ответ украинские ракетные войска и артиллерия поразили два района скопления личного состава противника.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на восточных направлениях. Северо-Слобожанское и Курское – 10 боевых столкновений, враг совершил 10 авиаударов и более 140 обстрелов.

Южно-Слобожанское – 30 столкновений вблизи Волчанска, Долгенького, Каменки и других населенных пунктов.

Купянское – 9 атак отбито возле Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки.

Лиманское – 14 атак в районах Копанки, Карповки, Колодязей и Ставков.

Славянское – 17 попыток прорыва вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Переездного.

Краматорское – 3 столкновения в районах Часового Яра и Орехово-Васильевки.

Константиновское – 23 атаки вблизи Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

Покровское – самое горячее направление: 72 атаки возле Владимировки, Покровска, Новоекономического, Миролюбовки и других населенных пунктов.

Александровское – 44 штурма отбиты вблизи Ивановки, Январского, Малиновки, Полтавки и Березового.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил, а на Ореховском и Приднепровском совершил по несколько безуспешных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Генштаб отмечает, что украинские воины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, разрушая его наступательный потенциал в глубоком тылу.

армия рф потеряла 1120 военных и 14 бронированных машин за сутки - Генштаб ВСУ10.10.25, 07:13 • 2084 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Славянск
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Часов Яр
Украина
Краматорск
Запорожье
Купянск