Бои на фронте: за сутки – более 240 столкновений, враг выпустил более 160 авиабомб и 4 тысячи дронов-камикадзе – Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений, враг сбросил 161 управляемую авиабомбу и применил 4252 дрона-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжаются на восточных направлениях, в частности на Покровском направлении произошло 72 атаки.
Украинские Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на всех направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по состоянию на 8:00 10 октября. Об этом пишет УНН.
Детали
Российская армия нанесла 71 авиаудар, сбросив 161 управляемую авиабомбу по позициям украинских подразделений и мирным населенным пунктам. Для поражения целей противник применил 4252 дрона-камикадзе и совершил более 4100 артобстрелов, около сотни из которых – из реактивных систем залпового огня.
Под авиационные удары попали районы Подлимана на Харьковщине, Славянска и Краматорска на Донетчине, а также Запорожье. В ответ украинские ракетные войска и артиллерия поразили два района скопления личного состава противника.
Наиболее интенсивные бои продолжаются на восточных направлениях. Северо-Слобожанское и Курское – 10 боевых столкновений, враг совершил 10 авиаударов и более 140 обстрелов.
Южно-Слобожанское – 30 столкновений вблизи Волчанска, Долгенького, Каменки и других населенных пунктов.
Купянское – 9 атак отбито возле Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки.
Лиманское – 14 атак в районах Копанки, Карповки, Колодязей и Ставков.
Славянское – 17 попыток прорыва вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Переездного.
Краматорское – 3 столкновения в районах Часового Яра и Орехово-Васильевки.
Константиновское – 23 атаки вблизи Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.
Покровское – самое горячее направление: 72 атаки возле Владимировки, Покровска, Новоекономического, Миролюбовки и других населенных пунктов.
Александровское – 44 штурма отбиты вблизи Ивановки, Январского, Малиновки, Полтавки и Березового.
На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил, а на Ореховском и Приднепровском совершил по несколько безуспешных штурмов.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
Генштаб отмечает, что украинские воины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, разрушая его наступательный потенциал в глубоком тылу.
