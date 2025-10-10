$41.400.09
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 4934 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6262 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18562 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40238 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33240 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39967 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41691 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68379 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63229 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Бої на фронті: за добу – понад 240 зіткнень, ворог випустив понад 160 авіабомб і 4 тисячі дронів-камікадзе – Генштаб

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

За минулу добу зафіксовано 245 бойових зіткнень, ворог скинув 161 керовану авіабомбу та застосував 4252 дрони-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на східних напрямках, зокрема на Покровському напрямку відбулося 72 атаки.

Бої на фронті: за добу – понад 240 зіткнень, ворог випустив понад 160 авіабомб і 4 тисячі дронів-камікадзе – Генштаб

Українські Сили оборони продовжують стримувати російське військо на всіх напрямках. За минулу добу зафіксовано 245 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні станом на 8:00 10 жовтня. Про це пише УНН.

Деталі

Російська армія завдала 71 авіаудару, скинувши 161 керовану авіабомбу по позиціях українських підрозділів і мирних населених пунктах. Для ураження цілей противник застосував 4252 дрони-камікадзе та здійснив понад 4100 артобстрілів, близько сотні з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Під авіаційні удари потрапили райони Підлиману на Харківщині, Слов’янська та Краматорська на Донеччині, а також Запоріжжя. У відповідь українські ракетні війська й артилерія вразили два райони скупчення особового складу противника.

Найінтенсивніші бої тривають на східних напрямках. Північно-Слобожанський і Курський – 10 бойових зіткнень, ворог здійснив 10 авіаударів і понад 140 обстрілів.

Південно-Слобожанський – 30 сутичок поблизу Вовчанська, Довгенького, Кам’янки та інших населених пунктів.

Куп’янський – 9 атак відбито біля Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.

Лиманський – 14 атак у районах Копанки, Карпівки, Колодязів і Ставків.

Слов’янський – 17 спроб прориву поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Переїзного.

Краматорський – 3 зіткнення в районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Костянтинівський – 23 атаки поблизу Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

Покровський – найгарячіший напрямок: 72 атаки біля Володимирівки, Покровська, Новоекономічного, Миролюбівки та інших населених пунктів.

Олександрівський – 44 штурми відбиті поблизу Іванівки, Січневого, Малинівки, Полтавки та Березового.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив, а на Оріхівському та Придніпровському здійснив по кілька безуспішних штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Генштаб наголошує, що українські воїни продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, руйнуючи його наступальний потенціал у глибокому тилу.

армія рф втратила 1120 військових та 14 броньованих машин за добу - Генштаб ЗСУ10.10.25, 07:13 • 2148 переглядiв

Степан Гафтко

