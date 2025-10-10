Бої на фронті: за добу – понад 240 зіткнень, ворог випустив понад 160 авіабомб і 4 тисячі дронів-камікадзе – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу зафіксовано 245 бойових зіткнень, ворог скинув 161 керовану авіабомбу та застосував 4252 дрони-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на східних напрямках, зокрема на Покровському напрямку відбулося 72 атаки.
Українські Сили оборони продовжують стримувати російське військо на всіх напрямках. За минулу добу зафіксовано 245 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні станом на 8:00 10 жовтня. Про це пише УНН.
Деталі
Російська армія завдала 71 авіаудару, скинувши 161 керовану авіабомбу по позиціях українських підрозділів і мирних населених пунктах. Для ураження цілей противник застосував 4252 дрони-камікадзе та здійснив понад 4100 артобстрілів, близько сотні з яких – із реактивних систем залпового вогню.
Під авіаційні удари потрапили райони Підлиману на Харківщині, Слов’янська та Краматорська на Донеччині, а також Запоріжжя. У відповідь українські ракетні війська й артилерія вразили два райони скупчення особового складу противника.
Найінтенсивніші бої тривають на східних напрямках. Північно-Слобожанський і Курський – 10 бойових зіткнень, ворог здійснив 10 авіаударів і понад 140 обстрілів.
Південно-Слобожанський – 30 сутичок поблизу Вовчанська, Довгенького, Кам’янки та інших населених пунктів.
Куп’янський – 9 атак відбито біля Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.
Лиманський – 14 атак у районах Копанки, Карпівки, Колодязів і Ставків.
Слов’янський – 17 спроб прориву поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Переїзного.
Краматорський – 3 зіткнення в районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.
Костянтинівський – 23 атаки поблизу Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.
Покровський – найгарячіший напрямок: 72 атаки біля Володимирівки, Покровська, Новоекономічного, Миролюбівки та інших населених пунктів.
Олександрівський – 44 штурми відбиті поблизу Іванівки, Січневого, Малинівки, Полтавки та Березового.
На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив, а на Оріхівському та Придніпровському здійснив по кілька безуспішних штурмів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не виявлено.
Генштаб наголошує, що українські воїни продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, руйнуючи його наступальний потенціал у глибокому тилу.
армія рф втратила 1120 військових та 14 броньованих машин за добу - Генштаб ЗСУ10.10.25, 07:13 • 2148 переглядiв