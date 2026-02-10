Боевым бригадам в феврале выделили более 4,5 млрд грн на закупки дронов и РЭБ - Минобороны

$43.030.02
Эксклюзив
15:55 • 892 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 7712 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 13631 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 11779 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 16843 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16022 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26368 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35029 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30743 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 28010 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев

Эксклюзив

12:23 • 16843 просмотра
Эксклюзив
12:23 • 16843 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 12827 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 34976 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 42982 просмотра
Боевым бригадам в феврале выделили более 4,5 млрд грн на закупки дронов и РЭБ - Минобороны

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В феврале боевым бригадам выделили более 4,5 млрд грн через DOT-Chain Defence для заказа дронов и РЭБ. За полгода через систему поставлено около 350 тысяч единиц техники на более чем 16 миллиардов гривен.

Боевым бригадам в феврале выделили более 4,5 млрд грн на закупки дронов и РЭБ - Минобороны

Боевым бригадам в феврале выделили еще более 4,5 млрд грн для заказа дронов и РЭБ через DOT-Chain Defence. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Средства уже доступны на счетах в личных кабинетах в DOT-Chain Defence, поэтому бригады могут сразу оформлять заказы на необходимую номенклатуру

- говорится в сообщении.

DOT-Chain Defence работает по принципу маркетплейса, где военные сами могут выбирать необходимые им средства поражения и РЭБ. Сейчас на платформе доступны более 470 моделей техники от 135 производителей.

За полгода через систему DOT-Chain Defence уже поставлено около 350 тысяч единиц техники более чем на 16 миллиардов гривен

- добавили в Минобороны.

12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны увеличивает финансирование закупок через DOT-Chain Defence15.12.25, 19:29 • 3702 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Беспилотный летательный аппарат