Боевым бригадам в феврале выделили более 4,5 млрд грн на закупки дронов и РЭБ - Минобороны

Боевым бригадам в феврале выделили еще более 4,5 млрд грн для заказа дронов и РЭБ через DOT-Chain Defence. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Средства уже доступны на счетах в личных кабинетах в DOT-Chain Defence, поэтому бригады могут сразу оформлять заказы на необходимую номенклатуру - говорится в сообщении.

DOT-Chain Defence работает по принципу маркетплейса, где военные сами могут выбирать необходимые им средства поражения и РЭБ. Сейчас на платформе доступны более 470 моделей техники от 135 производителей.

За полгода через систему DOT-Chain Defence уже поставлено около 350 тысяч единиц техники более чем на 16 миллиардов гривен - добавили в Минобороны.

12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны увеличивает финансирование закупок через DOT-Chain Defence