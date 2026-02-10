Боевым бригадам в феврале выделили более 4,5 млрд грн на закупки дронов и РЭБ - Минобороны
Киев • УНН
В феврале боевым бригадам выделили более 4,5 млрд грн через DOT-Chain Defence для заказа дронов и РЭБ. За полгода через систему поставлено около 350 тысяч единиц техники на более чем 16 миллиардов гривен.
Боевым бригадам в феврале выделили еще более 4,5 млрд грн для заказа дронов и РЭБ через DOT-Chain Defence. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Средства уже доступны на счетах в личных кабинетах в DOT-Chain Defence, поэтому бригады могут сразу оформлять заказы на необходимую номенклатуру
DOT-Chain Defence работает по принципу маркетплейса, где военные сами могут выбирать необходимые им средства поражения и РЭБ. Сейчас на платформе доступны более 470 моделей техники от 135 производителей.
За полгода через систему DOT-Chain Defence уже поставлено около 350 тысяч единиц техники более чем на 16 миллиардов гривен
12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны увеличивает финансирование закупок через DOT-Chain Defence15.12.25, 19:29 • 3702 просмотра