Бойовим бригадам у лютому виділили понад 4,5 млрд грн на закупівлі дронів і РЕБ - Міноборони

Бойовим бригадам у лютому виділили ще понад 4,5 млрд грн для замовлення дронів і РЕБ через DOT-Chain Defence. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Кошти вже доступні на рахунках в особистих кабінетах у DOT-Chain Defence, тож бригади можуть одразу оформлювати замовлення на необхідну номенклатуру - йдеться у повідомленні.

DOT-Chain Defence працює за принципом маркетплейсу, де військові самі можуть обирати необхідні їм засоби ураження та РЕБ. Наразі на платформі доступні понад 470 моделей техніки від 135 виробників.

За пів року через систему DOT-Chain Defence вже поставлено близько 350 тисяч одиниць техніки більш ніж на 16 мільярдів гривень - додали в Мінобороні.

