Бойовим бригадам у лютому виділили понад 4,5 млрд грн на закупівлі дронів і РЕБ - Міноборони
Київ • УНН
У лютому бойовим бригадам виділили понад 4,5 млрд грн через DOT-Chain Defence для замовлення дронів і РЕБ. За пів року через систему поставлено близько 350 тисяч одиниць техніки на понад 16 мільярдів гривень.
Бойовим бригадам у лютому виділили ще понад 4,5 млрд грн для замовлення дронів і РЕБ через DOT-Chain Defence. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Кошти вже доступні на рахунках в особистих кабінетах у DOT-Chain Defence, тож бригади можуть одразу оформлювати замовлення на необхідну номенклатуру
DOT-Chain Defence працює за принципом маркетплейсу, де військові самі можуть обирати необхідні їм засоби ураження та РЕБ. Наразі на платформі доступні понад 470 моделей техніки від 135 виробників.
За пів року через систему DOT-Chain Defence вже поставлено близько 350 тисяч одиниць техніки більш ніж на 16 мільярдів гривень
12 млрд грн на дрони та РЕБ: Міноборони збільшує фінансування закупівель через DOT-Chain Defence15.12.25, 19:29 • 3702 перегляди