Ексклюзив
15:55 • 1010 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 7924 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 13733 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 11855 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 16952 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16048 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26384 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35035 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30745 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28014 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Публікації
Ексклюзиви
Бойовим бригадам у лютому виділили понад 4,5 млрд грн на закупівлі дронів і РЕБ - Міноборони

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У лютому бойовим бригадам виділили понад 4,5 млрд грн через DOT-Chain Defence для замовлення дронів і РЕБ. За пів року через систему поставлено близько 350 тисяч одиниць техніки на понад 16 мільярдів гривень.

Бойовим бригадам у лютому виділили понад 4,5 млрд грн на закупівлі дронів і РЕБ - Міноборони

Бойовим бригадам у лютому виділили ще понад 4,5 млрд грн для замовлення дронів і РЕБ через DOT-Chain Defence. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Кошти вже доступні на рахунках в особистих кабінетах у DOT-Chain Defence, тож бригади можуть одразу оформлювати замовлення на необхідну номенклатуру

- йдеться у повідомленні.

DOT-Chain Defence працює за принципом маркетплейсу, де військові самі можуть обирати необхідні їм засоби ураження та РЕБ. Наразі на платформі доступні понад 470 моделей техніки від 135 виробників.

За пів року через систему DOT-Chain Defence вже поставлено близько 350 тисяч одиниць техніки більш ніж на 16 мільярдів гривень

- додали в Мінобороні.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Безпілотний літальний апарат