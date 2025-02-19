"Боевая эффективность значительно возросла": в ГУР рассказали об учениях военных из КНДР в России

Около тысячи военных из Северной Кореи сейчас проходят в России обучение на новой военной технике. Об этом в комментарии для южнокорейского издания The Chosun сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, северокорейские солдаты быстро обучаются и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев.

Их боевая эффективность резко улучшилась - не только с помощью обычного оружия, например танков, но и с передовыми системами, такими как беспилотники,

В свою очередь руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что несмотря на значительные потери, силы Северной Кореи продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.

Эта война мобилизовала весь военный потенциал вовлеченных стран. Только три страны - Украина, Россия и Северная Корея - приобретают непосредственный опыт полномасштабной войны ХХІ века. Северокорейская армия будущего будет принципиально отличаться от ее прошлого,