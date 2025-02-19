"Боевая эффективность значительно возросла": в ГУР рассказали об учениях военных из КНДР в России
Киев • УНН
Северокорейские военные быстро осваивают современное оружие и тактику в России. ГУР сообщает о значительном улучшении их боевой эффективности и возможном увеличении контингента.
Около тысячи военных из Северной Кореи сейчас проходят в России обучение на новой военной технике. Об этом в комментарии для южнокорейского издания The Chosun сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, северокорейские солдаты быстро обучаются и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев.
Их боевая эффективность резко улучшилась - не только с помощью обычного оружия, например танков, но и с передовыми системами, такими как беспилотники,
В свою очередь руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что несмотря на значительные потери, силы Северной Кореи продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.
Эта война мобилизовала весь военный потенциал вовлеченных стран. Только три страны - Украина, Россия и Северная Корея - приобретают непосредственный опыт полномасштабной войны ХХІ века. Северокорейская армия будущего будет принципиально отличаться от ее прошлого,
Напомним
Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что россия, вероятно, может перебросить на курское направление еще 2-3 тысячи военных из Северной Кореи. Как сказал глава государства, "это точно не из-за хорошей жизни, у них есть потери".