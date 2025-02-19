"Боевая эффективность значительно возросла": в ГУР рассказали об учениях военных из КНДР в России

ukenru
Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
09:20 • 2891 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
08:16 • 50697 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
07:13 • 79331 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
04:10 • 105321 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 125786 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 126191 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 136309 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 157491 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 151041 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 144442 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов

Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов

18 февраля, 23:37 • 52470 просмотра
Трамп: Украина три года участвовала в переговорах, но война не завершилась

Трамп: Украина три года участвовала в переговорах, но война не завершилась

19 февраля, 00:15 • 50817 просмотра
Ночная атака: дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф

Ночная атака: дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф

19 февраля, 00:47 • 38111 просмотра
Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС

Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС

19 февраля, 01:01 • 100607 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

06:32 • 102177 просмотра
публикации
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

08:16 • 50807 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

07:13 • 79442 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

06:32 • 102177 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

04:10 • 105335 просмотра
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

18 февраля, 16:06 • 129668 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

08:52 • 11708 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

07:54 • 24331 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 102333 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 118432 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

18 февраля, 13:36 • 119525 просмотра
Актуальное
"Боевая эффективность значительно возросла": в ГУР рассказали об учениях военных из КНДР в России

"Боевая эффективность значительно возросла": в ГУР рассказали об учениях военных из КНДР в России

Киев  •  УНН

 • 7974 просмотра

Read in English

Северокорейские военные быстро осваивают современное оружие и тактику в России. ГУР сообщает о значительном улучшении их боевой эффективности и возможном увеличении контингента.

Около тысячи военных из Северной Кореи сейчас проходят в России обучение на новой военной технике. Об этом в комментарии для южнокорейского издания The Chosun сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, северокорейские солдаты быстро обучаются и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев.

Их боевая эффективность резко улучшилась - не только с помощью обычного оружия, например танков, но и с передовыми системами, такими как беспилотники,

- подчеркнул Скибицкий.

В свою очередь руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что несмотря на значительные потери, силы Северной Кореи продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.

Эта война мобилизовала весь военный потенциал вовлеченных стран. Только три страны - Украина, Россия и Северная Корея - приобретают непосредственный опыт полномасштабной войны ХХІ века. Северокорейская армия будущего будет принципиально отличаться от ее прошлого,

- сказал Буданов

Напомним

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что россия, вероятно, может перебросить на курское направление еще 2-3 тысячи военных из Северной Кореи. Как сказал глава государства, "это точно не из-за хорошей жизни, у них есть потери".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
kyrylo-budanovКирилл Буданов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат

Обратиться по вопросам размещения рекламы