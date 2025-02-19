"Бойова ефективність значно зросла": у ГУР розповіли про навчання військових з КНДР у росії

Близько тисячі військових з Північної Кореї нині проходять у росії навчання на новій військовій техніці. Про це у коментарі для південнокорейського видання The Chosun повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Вадим Скібіцький, інформує УНН.

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За його словами, північнокорейські солдати швидко навчаються та адаптуються до сучасних тактик і стратегій лише за кілька місяців.

Їхня бойова ефективність різко покращилася - не лише за допомогою звичайної зброї, як-от танки, але й із передовими системами, такими як безпілотники, - підкреслив Скібіцький.

У свою чергу керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що попри значні втрати, сили Північної Кореї продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.

Ця війна мобілізувала весь військовий потенціал залучених країн. Лише три країни - Україна, Росія та Північна Корея - набувають безпосереднього досвіду повномасштабної війни ХХІ століття. Північнокорейська армія майбутнього принципово відрізнятиметься від її минулого, - сказав Буданов

Нагадаємо

Під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський заявив, що росія, ймовірно, може перекинути на курський напрямок ще 2-3 тисячі військових з Північної Кореї. Як сказав глава держави, "це точно не через хороше життя, в них є втрати".