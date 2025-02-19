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"Бойова ефективність значно зросла": у ГУР розповіли про навчання військових з КНДР у росії

"Бойова ефективність значно зросла": у ГУР розповіли про навчання військових з КНДР у росії

Київ • УНН

 • 61974 перегляди

Північнокорейські військові швидко опановують сучасну зброю та тактику в росії. ГУР повідомляє про значне покращення їхньої бойової ефективності та можливе збільшення контингенту.

Близько тисячі військових з Північної Кореї нині проходять у росії навчання на новій військовій техніці. Про це у коментарі для південнокорейського видання The Chosun повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Вадим Скібіцький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, північнокорейські солдати швидко навчаються та адаптуються до сучасних тактик і стратегій лише за кілька місяців.

Їхня бойова ефективність різко покращилася - не лише за допомогою звичайної зброї, як-от танки, але й із передовими системами, такими як безпілотники,

- підкреслив Скібіцький.

У свою чергу керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що попри значні втрати, сили Північної Кореї продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.

Ця війна мобілізувала весь військовий потенціал залучених країн. Лише три країни - Україна, Росія та Північна Корея - набувають безпосереднього досвіду повномасштабної війни ХХІ століття. Північнокорейська армія майбутнього принципово відрізнятиметься від її минулого,

- сказав Буданов

Нагадаємо

Під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський заявив, що росія, ймовірно, може перекинути на курський напрямок ще 2-3 тисячі військових з Північної Кореї. Як сказав глава держави, "це точно не через хороше життя, в них є втрати".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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