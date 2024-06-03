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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Boeing и NASA запланировали дебютный полет Starliner на 5 июня

Boeing и NASA запланировали дебютный полет Starliner на 5 июня

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 11:06  •  10192 просмотра

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Команды Boeing и NASA готовятся к запуску новой космической капсулы Starliner 5 июня после решения проблемы, которая привела к задержке первой попытки запуска в субботу.

Boeing и NASA заявили в воскресенье, что их команды готовятся к запуску новой космической капсулы Starliner 5 июня после того, как в субботу была отменена попытка первого испытательного полета, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Капсула Starliner была готова к запуску из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде в субботу, прежде чем компьютер наземной системы активировал команду автоматического прерывания, которая остановила последовательность запуска.

В NASA заявили, что его команды работали всю ночь, чтобы провести оценку наземного вспомогательного оборудования на стартовой площадке, у которого возникли проблемы во время обратного отсчета, и обнаружили проблему с наземным источником питания внутри одного из шасси, которое обеспечивает питание подмножества компьютерных карт, контролирующих различные функции системы.

По сообщению американского космического агентства, шасси с неисправным наземным силовым агрегатом было снято, визуально осмотрено и заменено запасным шасси.

Ожидается, что после запуска Starliner прибудет на космическую станцию после полета продолжительностью около 24 часов и состыковается с орбитальной исследовательской станцией на высоте примерно 402 км над Землей.

Дополнение

Первый пилотируемый полет CST-200 Starliner на Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами на борту остается ключевой вехой для Boeing, на фоне того, как компания пытается получить большую долю прибыльного бизнеса, в который вовлечено NASA, в котором сейчас доминирует SpaceX Илона Маска.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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