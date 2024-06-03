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Актуальне
Boeing і NASA запланували дебютний політ Starliner на 5 червня

Boeing і NASA запланували дебютний політ Starliner на 5 червня

Київ • УНН

 • 20437 перегляди

Команди Boeing і NASA готуються до запуску нової космічної капсули Starliner 5 червня після вирішення проблеми, яка призвела до затримки першої спроби запуску в суботу.

Boeing та NASA заявили в неділю, що їхні команди готуються до запуску нової космічної капсули Starliner 5 червня після того, як у суботу було скасовано спробу першого випробувального польоту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Капсула Starliner була готова до старту з космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді в суботу, перш ніж комп'ютер наземної системи активував команду автоматичного переривання, яка зупинила послідовність запуску.

У NASA заявили, що його команди працювали всю ніч, щоб провести оцінку наземного допоміжного обладнання на стартовому майданчику, у якого виникли проблеми під час зворотного відліку, і виявили проблему з наземним джерелом живлення всередині одного з шасі, яке забезпечує харчування підмножини комп'ютерних карт, що контролюють різні функції системи.

За повідомленням американського космічного агентства, шасі з несправним наземним силовим агрегатом було знято, візуально оглянуто та замінено запасним шасі.

Очікується, що після запуску Starliner прибуде на космічну станцію після польоту тривалістю близько 24 годин і зістикується з орбітальною дослідницькою станцією на висоті приблизно 402 км над Землею.

Доповнення

Перший пілотований політ CST-200 Starliner на Міжнародну космічну станцію (МКС) із двома астронавтами на борту залишається ключовою віхою для Boeing, на тлі того, як компанія намагається отримати більшу частку прибуткового бізнесу, у який залучене NASA, у якому зараз домінує SpaceX Ілона Маска.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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