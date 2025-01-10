Boeing и другие гиганты жертвуют миллионы на инаугурацию нового президента США
Киев • УНН
Boeing, Google и другие крупные американские компании пожертвовали по $1 млн на инаугурационный фонд Дональда Трампа. К списку доноров также присоединились Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota и Chevron.
Американский авиационный гигант Boeing пожертвует 1 миллион долларов в инаугурационный фонд новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Кроме компании Boeing, аналогичное пожертвование также сделала компания Google
Компании присоединились к растущему списку крупных американских компаний, которые делают взносы в фонд. Также в этот список входят нефтедобывающая компания Chevron и технологические гиганты Meta, Amazon и Uber.
«Мы рады продолжить двухпартийную традицию компании Boeing поддерживать инаугурационные комитеты президентов США», - заявили в Boeing.
Уже третий год подряд компания делает вклад в президентские инаугурационные мероприятия. Boeing также работает над завершением строительства еще одного самолета для президента США, известных как Air Force One.
Во время своего первого президентского срока Трамп заставил производителя самолетов пересмотреть контракт, назвав первоначальную сделку слишком дорогой.
Google стала последней крупной технологической компанией, которая сделала пожертвование в фонд, после аналогичных объявлений от Meta и Amazon. Google, со своей стороны, заявила об обеспечении глобальной трансляции инаугурации через YouTube и прямой доступ на домашней странице.
«Google рад поддержать инаугурацию 2025 года, обеспечив прямую трансляцию на YouTube и прямую ссылку на нашей домашней странице», - сказал Каран Бхатия, глобальный руководитель Google по делам с правительством и государственной политикой.
Среди других компаний, поддержавших инаугурацию, - автомобильные гиганты Ford, General Motors и Toyota, каждая из которых пожертвовала по 1 миллиону долларов. В энергетическом секторе Chevron подтвердила свой вклад, но не раскрыла суммы.
Представитель компании Билл Тюрен подчеркнул давнюю традицию Chevron поддерживать обе партии во время инаугураций.
«Chevron имеет давнюю традицию праздновать демократию, поддерживая инаугурационные комитеты обеих партий. Мы гордимся тем, что делаем это и в этом году», - сказал Билл Тюрен, менеджер по связям со СМИ компании „Шеврон“.
Напомним
Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах. Подсчет 304 голосов избирателей прошел без возражений, инаугурация запланирована на 20 января.