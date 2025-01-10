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Boeing та інші гіганти жертвують мільйони на інавгурацію нового президента США

Boeing та інші гіганти жертвують мільйони на інавгурацію нового президента США

Київ • УНН

 • 25683 перегляди

Boeing, Google та інші великі американські компанії пожертвували по $1 млн на інавгураційний фонд Дональда Трампа. До списку донорів також приєдналися Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota та Chevron.

Американський авіаційний гігант Boeing пожертвує 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду новообраного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Крім компанії Boeing,аналогічну пожертву також зробила компанія Google

Компанії приєдналися до зростаючого списку великих американських компаній, які роблять внески до фонду. Також до цього списку входять нафтовидобувна компанія Chevron і технологічні гіганти Meta, Amazon і Uber.

"Ми раді продовжити двопартійну традицію компанії Boeing підтримувати інавгураційні комітети президентів США", - заявили в Boeing.

Вже третій рік поспіль компанія робить внесок у президентські інавгураційні заходи. Boeing також працює над завершенням будівництва ще одного літака для президента США, відомих як Air Force One. 

Під час свого першого президентського терміну Трамп змусив виробника літаків переглянути контракт, назвавши початкову угоду занадто дорогою.

Google стала останньою великою технологічною компанією, яка зробила пожертву до фонду, після аналогічних оголошень від Meta та Amazon. Google, зі свого боку, заявила про забезпечення глобальної трансляції інавгурації через YouTube та прямий доступ на домашній сторінці. 

"Google радий підтримати інавгурацію 2025 року, забезпечивши пряму трансляцію на YouTube і пряме посилання на нашій домашній сторінці", - сказав Каран Бхатія, глобальний керівник Google у справах з урядом і державною політикою.

Серед інших компаній, що підтримали інавгурацію, — автомобільні гіганти Ford, General Motors і Toyota, кожна з яких пожертвувала по 1 мільйону доларів. В енергетичному секторі Chevron підтвердила свій внесок, але не розкрила суми. 

Представник компанії Білл Тюрен підкреслив давню традицію Chevron підтримувати обидві партії під час інавгурацій.

"Chevron має давню традицію святкувати демократію, підтримуючи інавгураційні комітети обох партій. Ми пишаємося тим, що робимо це і цього року", - сказав Білл Тюрен, менеджер зі зв'язків зі ЗМІ компанії "Шеврон".

Нагадаємо 

Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Підрахунок 304 голосів виборців пройшов без заперечень, інавгурація запланована на 20 січня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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