Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США
Київ • УНН
Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Підрахунок 304 голосів виборців пройшов без заперечень, інавгурація запланована на 20 січня.
Конгрес США на спільному засіданні 6 січня затвердив підсумки президентських виборів у країні, які відбулися 5 листопада минулого року й перемогу на яких здобув республіканець Дональд Трамп. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Спільне засідання обох палат Конгресу провели під головуванням спікера Палати представників Майка Джонсона й віцепрезидентки США Камали Гарріс, котра за конституцією є главою Сенату.
Вона була суперницею Трампа на виборах від демократів.
Підрахунок голосів у колегії виборників відбувся без заперечень і заворушень.
Трампа приведуть до присяги 20 січня, коли відбудеться його інавгурація.
Нагадаємо
Дональд Трамп отримав 304 голоси виборців, що перевищує необхідні 270 для перемоги. Вирішальними стали 40 голосів від штату Техас.
Трамп не запрошував Зеленського на інавгурацію, але готовий його прийняти16.12.24, 20:02 • 27290 переглядiв