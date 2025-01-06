Конгресс официально утвердил победу Трампа на президентских выборах в США

Конгресс США на совместном заседании 6 января утвердил итоги президентских выборов в стране, которые состоялись 5 ноября прошлого года и победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Совместное заседание обеих палат Конгресса провели под председательством спикера Палаты представителей Майка Джонсона и вице-президента США Камалы Харрис, которая по конституции является главой Сената.

Она была соперницей Трампа на выборах от демократов.

Подсчет голосов в коллегии выборщиков состоялся без возражений и беспорядков.

Трампа приведут к присяге 20 января, когда состоится его инаугурация.

Напомним

Дональд Трамп получил 304 голоса избирателей, что превышает необходимые 270 для победы. Решающими стали 40 голосов от штата Техас.

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