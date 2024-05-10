Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали на более чем 50%

Несмотря на то, что Пекин активно ищет средства для своей экономики за рубежом, в первом квартале этого года прямые иностранцы инвестиции в Китай упали на 56%. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В издании отметили, что обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе составили 10,3 миллиарда долларов за первые три месяца года. Этот показатель на 56% ниже, чем за аналогичный период прошлого года

Данные также показали, что профицит текущего счета упал до самого низкого уровня с начала пандемии из-за менее активного сальдо в торговле товарами и постоянного дефицита в сфере услуг.

Напомним,

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.

США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ