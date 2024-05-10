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Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на більш на більш як 50%

Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на більш на більш як 50%

Київ • УНН

 • 20559 перегляди

Прямі іноземні інвестиції Китаю впали на 56% у першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши $10,3 млрд.

Попри те, що Пекін активно шукає кошти для свої економіки за кордоном, у першому кварталі цього року прямі іноземці інвестиції в Китай впали на 56%. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

У виданні зауважили, що зобов'язання Китаю щодо прямих інвестицій у його платіжному балансі становили 10,3 мільярда доларів за перші три місяці року. Цей показник на 56% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року

Дані також показали, що профіцит поточного рахунку впав до найнижчого рівня з початку пандемії через менше активне сальдо в торгівлі товарами та постійний дефіцит у сфері послуг.

Нагадаємо

У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати обігнали Китай і стали головним торговельним партнером Німеччини з обсягом торгівлі в 63 мільярди євро, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.

США розробляють санкції щодо китайських банків через їхню роль у співпраці з росією - WSJ23.04.24, 16:09 • 22151 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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