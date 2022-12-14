Bloomberg назвал Зеленского одного из самых влиятельных людей мира

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“Из своей осажденной столицы, Киева, Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать на начала войны и использовал ночные речи в социальных сетях, чтобы убедить украинцев, что они победят. Зеленский, снискавший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации”, — так написали об украинском лидере в Bloomberg.

Зеленский в других изданиях

Журнал Австрии Profil назвал человеком 2022 года Президента Украины Владимира Зеленского.

Американский журнал Time назвал человеком 2022 президента Владимира Зеленского и "дух Украины".

Также украинский лидер стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times.

Президент Украины появился также на обложке итальянского журнала Vanity Fair Italia

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