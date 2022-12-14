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Bloomberg назвал Зеленского одного из самых влиятельных людей мира

Bloomberg назвал Зеленского одного из самых влиятельных людей мира

Киев • УНН

 • 889146 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии издания Bloomberg, пишет УНН.

Цитата

“Из своей осажденной столицы, Киева, Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать на начала войны и использовал ночные речи в социальных сетях, чтобы убедить украинцев, что они победят. Зеленский, снискавший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации”, — так написали об украинском лидере в Bloomberg.

Зеленский в других изданиях

Журнал Австрии Profil назвал человеком 2022 года Президента Украины Владимира Зеленского.

Американский журнал Time назвал человеком 2022 президента Владимира Зеленского и "дух Украины".

Также украинский лидер стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times.

Президент Украины появился также на обложке итальянского журнала Vanity Fair Italia

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