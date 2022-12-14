Bloomberg назвал Зеленского одного из самых влиятельных людей мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии издания Bloomberg, пишет УНН.
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“Из своей осажденной столицы, Киева, Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать на начала войны и использовал ночные речи в социальных сетях, чтобы убедить украинцев, что они победят. Зеленский, снискавший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации”, — так написали об украинском лидере в Bloomberg.
Зеленский в других изданиях
Журнал Австрии Profil назвал человеком 2022 года Президента Украины Владимира Зеленского.
Американский журнал Time назвал человеком 2022 президента Владимира Зеленского и "дух Украины".
Также украинский лидер стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times.
Президент Украины появился также на обложке итальянского журнала Vanity Fair Italia
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