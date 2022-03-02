Президент України на обкладинці журналу Vanity Fair Italia
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Італійський журнал Vanity Fair Italia зобразив на обкладинці свіжого номеру Президента України Володимира Зеленського, про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram журналу.
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“Поки я пишу цю редакційну статтю, триває війна, оголошена Росією Україні, конфлікт, який зачіпає всю Європу. У нас була ще одна обкладинка, з Пенелопою Крус: ми вирішили все одно залишити її, як другу обкладинку, після зображення президента України, як обличчя опори разом з усім його народом. Цей конфлікт — це питання, термінове прохання, яке не можна недооцінювати, відкладати чи ігнорувати”, — пояснює директор журналу.
Номер доступний з сьогоднішнього дня.
Раніше УНН повідомляв, що на обкладинці англійського журналу The Economist президент Росії Володимир Путін стоїть у кутку, а під ногами в нього карта України, яку він не зафарбував червоним кольором.