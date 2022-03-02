Президент Украины на обложке журнала Vanity Fair Italia

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“Пока я пишу эту редакционную статью, продолжается война, объявленная Россией Украине, конфликт, который затрагивает всю Европу. У нас была еще одна обложка, с Пенелопой Крус: мы решили все равно оставить ее, как вторую обложку, после изображения президента Украины, как лицо опоры вместе со всем его народом. Этот конфликт-это вопрос, срочная просьба, которую нельзя недооценивать, откладывать или игнорировать”, — объясняет директор журнала.

Номер доступен с сегодняшнего дня.

Ранее УНН сообщал, что на обложке английского журнала The Economist президент России Владимир Путин стоит в углу, а под ногами у него карта Украины, которую он не закрасил красным цветом.