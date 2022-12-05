Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Детали

"44-летний Владимир Зеленский заслужил место в истории из-за своего чрезвычайного проявления лидерства и силы духа", – пишет газета.

Как отметили, президент Украины "олицетворяет мужество и стойкость украинского народа в его борьбе с российской агрессией".

Кроме того, решение Зеленского остаться в Киеве, а не согласиться с предложением США эвакуироваться, Financial Times назвала "одним из важнейших моментов в войне".

Украина’с президентом Volodymyr Zelenskyy является FT’с человеком года 2022. 44-летнего года имеет earnt place in historie for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8pic.twitter.com/ibp52B4N66



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Напомним

Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time.