Зеленський став людиною року за версією Financial Times
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times, передає УНН із посиланням на сайт видання.
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"44-річний Володимир Зеленський заслужив місце в історії через свій надзвичайний прояв лідерства та силу духу", – пише газета.
Як зазначили, президент України "уособлює мужність і стійкість українського народу в його боротьбі з російською агресією".
Окрім того, рішення Зеленського залишитися в Києві, а не погодитися на пропозицію США евакуюватися, Financial Times назвала "одним із найважливіших моментів у війні".
Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66— Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022
Нагадаємо
Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.