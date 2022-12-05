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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Київ • УНН

 • 873728 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times, передає УНН із посиланням на сайт видання.

Деталі

"44-річний Володимир Зеленський заслужив місце в історії через свій надзвичайний прояв лідерства та силу духу", – пише газета.

Як зазначили, президент України "уособлює мужність і стійкість українського народу в його боротьбі з російською агресією".

Окрім того, рішення Зеленського залишитися в Києві, а не погодитися на пропозицію США евакуюватися, Financial Times назвала "одним із найважливіших моментів у війні". ⁠

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66

— Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022



Нагадаємо

Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Українські Національні Новини

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