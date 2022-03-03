Життя переможе смерть, а світло переможе темряву - слова Зеленського на обкладинці журналу TIME
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Слова Президента України під час промови в Європарламенті надрукували на обкладинці свіжого номеру журналу TIME. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram видання.
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На обкладинці зображено слова Президента України у промові в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світло переможе темряву".
Цитата
"Перед обличчям жорстокого російського вторгнення мужні вчинки президента України Володимира Зеленського надихнули його народ і активізували демократії в усьому світі", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Італійський журнал Vanity Fair Italia зобразив на обкладинці свіжого номеру Президента України Володимира Зеленського.
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