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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Життя переможе смерть, а світло переможе темряву - слова Зеленського на обкладинці журналу TIME

Життя переможе смерть, а світло переможе темряву - слова Зеленського на обкладинці журналу TIME

Київ • УНН

 • 2838130 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Слова Президента України під час промови в Європарламенті надрукували на обкладинці свіжого номеру журналу TIME. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram видання.

Деталі

На обкладинці зображено слова Президента України у промові в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світло переможе темряву".

Цитата

"Перед обличчям жорстокого російського вторгнення мужні вчинки президента України Володимира Зеленського надихнули його народ і активізували демократії в усьому світі", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Італійський журнал Vanity Fair Italia зобразив на обкладинці свіжого номеру Президента України Володимира Зеленського.

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Публикация от TIME (@time)

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