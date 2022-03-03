Жизнь победит смерть, а свет победит тьму - слова Зеленского на обложке журнала TIME

Детали

На обложке изображен слова Президента Украины в речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет победит тьму".

Цитата

"Перед лицом жестокого российского вторжения мужественные поступки президента Украины Владимира Зеленского вдохновили его народ и активизировали демократии во всем мире", - говорится в заметке.

Напомним

Итальянский журнал Vanity Fair Italia изобразил на обложке свежего номера Президента Украины Владимира Зеленского.