Жизнь победит смерть, а свет победит тьму - слова Зеленского на обложке журнала TIME
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Слова Президента Украины во время речи в Европарламенте напечатали на обложке свежего номера журнала TIME. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram издания.
Детали
На обложке изображен слова Президента Украины в речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет победит тьму".
Цитата
"Перед лицом жестокого российского вторжения мужественные поступки президента Украины Владимира Зеленского вдохновили его народ и активизировали демократии во всем мире", - говорится в заметке.
Напомним
Итальянский журнал Vanity Fair Italia изобразил на обложке свежего номера Президента Украины Владимира Зеленского.
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