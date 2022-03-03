Жизнь победит смерть, а свет победит тьму - слова Зеленского на обложке журнала TIME

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15 марта, 19:03 • 83568 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121599 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 96011 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93524 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 2838126 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Слова Президента Украины во время речи в Европарламенте напечатали на обложке свежего номера журнала TIME. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram издания.

Детали

На обложке изображен слова Президента Украины в речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет победит тьму".

Цитата

"Перед лицом жестокого российского вторжения мужественные поступки президента Украины Владимира Зеленского вдохновили его народ и активизировали демократии во всем мире", - говорится в заметке.

Напомним

Итальянский журнал Vanity Fair Italia изобразил на обложке свежего номера Президента Украины Владимира Зеленского.

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Публикация от TIME (@time)

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