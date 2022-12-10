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Журнал Profil назвав людиною року Зеленського

Журнал Profil назвав людиною року Зеленського

Київ • УНН

 • 833044 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Журнал Австрії Profil назвав людиною 2022 року Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Так, у статті під назвою «Володимир Зеленський: людина, яка вразила вільний світ» зазначається, що цього року «Людиною року» було обрано Володимира Зеленського. Зазначається, що Зеленський сприймається у світі не лише як представник України, яка зазнала нападу з боку росії, а й як людина Заходу.

Цитата

«Будь-хто, хто бачить себе частиною Заходу в інтелектуальному, ідеологічному та реальному плані — і це стосується як Австрійської Республіки, так і профілю новинного журналу, — приходить до неминучого висновку: Зеленський — наша людина. Немає недоліку в оригінальності, коли британська газета «Financial Times», американський журнал «Time», а тепер і Profil вважають одну й ту саму людину найважливішою і впливовою людиною цього року», - йдеться у матеріалі.

Журнал Profil зазначає, що той факт, що Зеленському вдається дотримуватися пакту зі своїми союзниками, є політичним та комунікативним шедевром.

«Вплив Володимира Зеленського на долі України та Заходу цього року робить його «Людиною року» з погляду редакції Profil», - наголошується у матеріалі.

Доповнення

Американський журнал Time назвав людиною 2022 року президента Володимира Зеленського та "дух України".

Також Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times.

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