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Журнал Profil назвал человеком года Зеленского

Журнал Profil назвал человеком года Зеленского

Киев • УНН

 • 833043 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Журнал Австрии Profil назвал человеком 2022 года Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Так, в статье под названием «Владимир Зеленский: человек, который потряс свободный мир» отмечается, что в этом году «Человеком года» была выбрано Владимира Зеленского. Отмечается, что Зеленский воспринимается в мире не только как представитель Украины, подвергшейся нападению со стороны россии, но и как человек Запада.

Цитата

«Любой, кто видит себя частью Запада в интеллектуальном, идеологическом и реальном плане — и это относится как к Австрийской Республике, так и к профилю новостного журнала, — приходит к неизбежному выводу: Зеленский — наш человек. Нет недостатка в оригинальности, когда британская газета «Financial Times», американский журнал «Time», а теперь и Profil считают одного и того же человека самым важным и влиятельным человеком в этом году», - говориться в материале.

Журнал Profil отмечает, что тот факт, что Зеленскому удается соблюдать пакт со своими союзниками, является политическим и коммуникативным шедевром.

«Влияние Владимира Зеленского на судьбы Украины и Запада в этом году делает его «Человеком года» с точки зрения редакции Profil», - отмечается в материале.

Дополнение

Американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Владимира Зеленского и "дух Украины".

Также Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times.

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