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Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины"

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Владимира Зеленского и "дух Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Детали

"Человек 2022 года по версии Time: Владимир Зеленский и дух Украины", – говорится в сообщении.

Как пишет журнал, профессиональные инстинкты Зеленского, полученные от деятельности актера, свидетельствуют о том, что он умеет читать толпу и реагировать на ее настроения.

"Теперь его аудиторией стал весь мир. Он решил не подвести его", – добавили авторы.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022

Напомним

Владимир Зеленский стал человеком 2022 года и по версии газеты Financial Times.

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