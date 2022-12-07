Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "дух України"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американський журнал Time назвав людиною 2022 року президента Володимира Зеленського і "дух України". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт видання.
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"Людина 2022 року за версією Time: Володимир Зеленський і дух України", – ідеться у повідомленні.
Як пише журнал, професійні інстинкти Зеленського, отримані від діяльності актора, свідчать про те, що він уміє читати натовп і реагувати на його настрої.
"Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести його", – додали автори.
TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa— TIME (@TIME) December 7, 2022
Нагадаємо
Володимир Зеленський став людиною 2022 року і за версією газети Financial Times.