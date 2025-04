Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "дух України"

Деталі

"Людина 2022 року за версією Time: Володимир Зеленський і дух України", – ідеться у повідомленні.

Як пише журнал, професійні інстинкти Зеленського, отримані від діяльності актора, свідчать про те, що він уміє читати натовп і реагувати на його настрої.

"Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести його", – додали автори.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022

Нагадаємо

Володимир Зеленський став людиною 2022 року і за версією газети Financial Times.