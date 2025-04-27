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Вибух в порту Ірану: кількість жертв зросла до 28, сотні поранених

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Внаслідок потужного вибуху в порту Шахід Раджаї загинуло 28 людей, понад 1000 отримали поранення. Більшість постраждалих вже виписані з лікарень, 80% пожежі загашено.

Вибух в порту Ірану: кількість жертв зросла до 28, сотні поранених

Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в порту Шахід Раджаї в Ірані зросла до 28. Про це УНН повідомляє з посиланням на Aljazeera.

Деталі

Наразі загинуло 28 людей 

— сказав голова Червоного Півмісяця Пірхоссейн Куліванд.

Він додав, що деяких із понад 1000поранених унаслідок вибуху в порту Шахід Раджаї було переведено до столиці Тегерана для лікування.

 У неділю Tasnim опублікував відео, на якому видно гелікоптер, що завис над місцем інциденту, намагаючись допомогти загасити пожежу, поки підіймався густий чорний дим.

Пожежа взята під контроль, але ще не загашена

– повідомив кореспондент державного телебачення з місця події приблизно через 20 годин після вибуху.

Новинний сайт Entekhab цитує національне агентство з управління кризовими ситуаціями, яке повідомило, що 80% пожежі загашено, додавши, що більшість людей, доставлених до медичних закладів для лікування, виписано.

Доповнення

За офіційними даними, вибух стався в суботу в порту Шахід Раджаї, розташованому поблизу Ормузької протоки на півдні Ірану, через який проходить 85% іранських вантажів і п'ята частина світового видобутку нафти.

Довідка

Порт розташований поблизу великого прибережного міста Бандар-Аббас, в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового видобутку нафти.

Іран заявив про прогрес у переговорах з США щодо ядерної угоди - Bloomberg23.04.25, 12:57 • 5283 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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