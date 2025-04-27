Вибух в порту Ірану: кількість жертв зросла до 28, сотні поранених

Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в порту Шахід Раджаї в Ірані зросла до 28. Про це УНН повідомляє з посиланням на Aljazeera.

Він додав, що деяких із понад 1000поранених унаслідок вибуху в порту Шахід Раджаї було переведено до столиці Тегерана для лікування.

У неділю Tasnim опублікував відео, на якому видно гелікоптер, що завис над місцем інциденту, намагаючись допомогти загасити пожежу, поки підіймався густий чорний дим.

Пожежа взята під контроль, але ще не загашена