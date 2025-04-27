Вибух в порту Ірану: кількість жертв зросла до 28, сотні поранених
Київ • УНН
Внаслідок потужного вибуху в порту Шахід Раджаї загинуло 28 людей, понад 1000 отримали поранення. Більшість постраждалих вже виписані з лікарень, 80% пожежі загашено.
Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в порту Шахід Раджаї в Ірані зросла до 28. Про це УНН повідомляє з посиланням на Aljazeera.
Деталі
Наразі загинуло 28 людей
Він додав, що деяких із понад 1000поранених унаслідок вибуху в порту Шахід Раджаї було переведено до столиці Тегерана для лікування.
У неділю Tasnim опублікував відео, на якому видно гелікоптер, що завис над місцем інциденту, намагаючись допомогти загасити пожежу, поки підіймався густий чорний дим.
Пожежа взята під контроль, але ще не загашена
Новинний сайт Entekhab цитує національне агентство з управління кризовими ситуаціями, яке повідомило, що 80% пожежі загашено, додавши, що більшість людей, доставлених до медичних закладів для лікування, виписано.
Доповнення
За офіційними даними, вибух стався в суботу в порту Шахід Раджаї, розташованому поблизу Ормузької протоки на півдні Ірану, через який проходить 85% іранських вантажів і п'ята частина світового видобутку нафти.
Довідка
Порт розташований поблизу великого прибережного міста Бандар-Аббас, в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового видобутку нафти.
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