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Взрыв в порту Ирана: число жертв возросло до 28, сотни раненых

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

В результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи погибло 28 человек, более 1000 получили ранения. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, 80% пожара потушено.

Взрыв в порту Ирана: число жертв возросло до 28, сотни раненых

Число погибших в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи в Иране возросло до 28. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Aljazeera.

Детали

В настоящее время погибло 28 человек 

— сказал глава Красного Полумесяца Пирхоссейн Куливан.

Он добавил, что некоторые из более 1000 раненых в результате взрыва в порту Шахид Раджаи были переведены в столицу Тегеран для лечения.

 В воскресенье Tasnim опубликовал видео, на котором виден вертолет, зависший над местом инцидента, пытаясь помочь потушить пожар, пока поднимался густой черный дым.

Пожар взят под контроль, но еще не потушен

– сообщил корреспондент государственного телевидения с места происшествия примерно через 20 часов после взрыва.

Новостной сайт Entekhab цитирует национальное агентство по управлению кризисными ситуациями, которое сообщило, что 80% пожара потушено, добавив, что большинство людей, доставленных в медицинские учреждения для лечения, выписаны.

Дополнение

По официальным данным, взрыв произошел в субботу в порту Шахид Раджаи, расположенном вблизи Ормузского пролива на юге Ирана, через который проходит 85% иранских грузов и пятая часть мировой добычи нефти.

Справка

Порт расположен вблизи большого прибрежного города Бандар-Аббас, в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировой добычи нефти.

Иран заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерному соглашению – Bloomberg23.04.25, 12:57 • 5283 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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