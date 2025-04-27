Взрыв в порту Ирана: число жертв возросло до 28, сотни раненых

Число погибших в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи в Иране возросло до 28. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Aljazeera.

В настоящее время погибло 28 человек

Он добавил, что некоторые из более 1000 раненых в результате взрыва в порту Шахид Раджаи были переведены в столицу Тегеран для лечения.

В воскресенье Tasnim опубликовал видео, на котором виден вертолет, зависший над местом инцидента, пытаясь помочь потушить пожар, пока поднимался густой черный дым.

Пожар взят под контроль, но еще не потушен