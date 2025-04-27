Взрыв в порту Ирана: число жертв возросло до 28, сотни раненых
Киев • УНН
В результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи погибло 28 человек, более 1000 получили ранения. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, 80% пожара потушено.
Число погибших в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи в Иране возросло до 28. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Aljazeera.
Детали
В настоящее время погибло 28 человек
Он добавил, что некоторые из более 1000 раненых в результате взрыва в порту Шахид Раджаи были переведены в столицу Тегеран для лечения.
В воскресенье Tasnim опубликовал видео, на котором виден вертолет, зависший над местом инцидента, пытаясь помочь потушить пожар, пока поднимался густой черный дым.
Пожар взят под контроль, но еще не потушен
Новостной сайт Entekhab цитирует национальное агентство по управлению кризисными ситуациями, которое сообщило, что 80% пожара потушено, добавив, что большинство людей, доставленных в медицинские учреждения для лечения, выписаны.
Дополнение
По официальным данным, взрыв произошел в субботу в порту Шахид Раджаи, расположенном вблизи Ормузского пролива на юге Ирана, через который проходит 85% иранских грузов и пятая часть мировой добычи нефти.
Справка
Порт расположен вблизи большого прибрежного города Бандар-Аббас, в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировой добычи нефти.
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